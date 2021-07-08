Завтра в Украине будет очень жарко и солнечно / фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 9 июля, жара в Украине еще больше усилится. Лишь в нескольких областях будет чуть ниже +30 градусов. По всей стране ожидается солнечная погода без осадков, местами незначительная облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и солнечно. Ночью +17°, днем +30°.
- В Луцке - почти безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Ривне в пятницу ясная и солнечная погода, ночью +16°, днем +30°.
- В Тернополе 9 июля ночью будет +16°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +18°, днем +31°.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +16°...+29°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +19°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и солнечно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+31°, почти безоблачно.
- В Одессе 9 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
- В Херсоне в пятницу ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и солнечно, ночью +19°, днем +30°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, ясно и солнечно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+31°, небольшая облачность.
- В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, ясно и солнечно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +16°...+26°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.
Погода в Украине 9 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 9 июля
9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
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