В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение
Землетрясение было слабым, поэтому люди не могли его почувствовать.
В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Источник землетрясения магнитудой 2,5 находилось в районе с. Монастырчаны на глубине 11 км.
По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Напомним, в понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение.
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