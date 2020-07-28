В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

Землетрясение было слабым, поэтому люди не могли его почувствовать.

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В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения магнитудой 2,5 находилось в районе с. Монастырчаны на глубине 11 км.

По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, в понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение.