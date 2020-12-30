В Хорватии землетрясение нанесло ущерб тюрьме, где находились украинцы

Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач.

Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба / фото REUTERS

В Хорватии из-за землетрясения пострадало здание тюрьмы в городе Сисак, где отбывали наказание двое украинцев.

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Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач. Также им предоставили ​​возможность связаться с родными.

"В результате разрушительного землетрясения... получило повреждение здание тюрьмы города Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба", – сказал он.

Землетрясение в Хорватии