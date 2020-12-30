В Хорватии землетрясение нанесло ущерб тюрьме, где находились украинцы
Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач.
В Хорватии из-за землетрясения пострадало здание тюрьмы в городе Сисак, где отбывали наказание двое украинцев.
Украинцев предупредили о сильном тумане на Новый годОб этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, пишет Украинская правда.
Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач. Также им предоставили возможность связаться с родными.
"В результате разрушительного землетрясения... получило повреждение здание тюрьмы города Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба", – сказал он.
Землетрясение в Хорватии
- В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
- Спасатели извлекли из-под завалов выживших мужчину и ребенка. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.
- Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
- В Хорватии в результате землетрясения получила незначительные повреждения здание украинского посольства в Загребе.
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