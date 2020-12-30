В Хорватии землетрясение нанесло ущерб тюрьме, где находились украинцы

16:14, 30 декабря 2020
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Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач.

Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба / фото REUTERS
Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба / фото REUTERS

В Хорватии из-за землетрясения пострадало здание тюрьмы в городе Сисак, где отбывали наказание двое украинцев.
Украинцев предупредили о сильном тумане на Новый годОб этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, пишет  Украинская правда.

Граждане Украины не пострадали, их дополнительно осмотрит врач. Также им предоставили ​​возможность связаться с родными.

"В результате разрушительного землетрясения... получило повреждение здание тюрьмы города Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме Загреба", – сказал он.

Землетрясение в Хорватии

  • В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
  • Спасатели извлекли из-под завалов выживших мужчину и ребенка. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.
  • Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
  • В Хорватии в результате землетрясения получила незначительные повреждения здание украинского посольства в Загребе.

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Автор: УНИАН

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Теги: землетрясениеХорватияукраинцы за границей
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