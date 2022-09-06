В среду, 7 сентября, в Киеве станет на пару градусов теплее.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет холодно - всего +7°, а днем воздух прогреется до +17°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер будет западный, а его скорость составит 0,7 - 2,2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-752 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +19°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +18°.
В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +2°, днем +17°.
В Тернополе 7 сентября ночью будет +6°, днем +20°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +7°...+20°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+16°.
В Одессе 7 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +20°.
В Херсоне в среду ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+15°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +7°...+18°.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +16°.