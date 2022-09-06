В среду, 7 сентября, погода в Украине слегка начнет меняться. На западе страны столбики термометров поползут вверх, а на Закарпатье температура поднимется до +24°. Также немного теплее станет в северных и центральных областях. В течение дня 7 сентября осадков в Украине не ожидается. Ночи по-прежнему будут очень холодными.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +5°, днем +19°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +18°.
- В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +2°, днем +17°.
- В Тернополе 7 сентября ночью будет +6°, днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +7°...+20°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+16°.
- В Одессе 7 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +20°.
- В Херсоне в среду ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Сумах температура воздуха составит +4°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +7°...+18°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +16°.
Народные приметы на 7 сентября
Видео дня
7 сентября - Варфоломея и Тита. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.