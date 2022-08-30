В последний день лета воздух в Киеве максимально прогреется лишь до +24 градусов.

В среду, 31 августа, в Киеве ожидается похолодание. Температура снизится на 4 градуса.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +18°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +24°. Весь день ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.

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Ветер 31 августа в Киеве будет северо-западный, а его скорость составит 1,6 - 2,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Тернополе 31 августа ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +14°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 31 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, дождь.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +29°.

В Днепре завтра температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+31°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

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