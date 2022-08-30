В среду, 31 августа, в Киеве ожидается похолодание. Температура снизится на 4 градуса.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до +18°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +24°. Весь день ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.
Ветер 31 августа в Киеве будет северо-западный, а его скорость составит 1,6 - 2,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Тернополе 31 августа ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +14°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +16°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 31 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, дождь.
В Херсоне в среду ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +29°.
В Днепре завтра температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+31°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.