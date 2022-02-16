В четверг, 17 февраля, киевлян ждет изменение погоды: ожидается сильный ветер и дождь, однако температура повысится до +7°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью в столице будет около +2°, а днем воздух прогреется до +7°. При этом во второй половине дня ожидается дождь.
Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 3,8-5,4 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 729-733 миллиметра ртутного столба. Восход в 07:06, закат в 17:18.
Погода в Украине 17 февраля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, сильный дождь.
В Тернополе 17 февраля ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+9°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, легкий дождик.
В Виннице завтра будет +2°...+7°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +11°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+8°.
В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождик, температура ночью +1°, днем +6°.