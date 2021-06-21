Во второй половине дня возможна гроза.

Завтра, 22 июня, в Киев будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура воздуха ночью составит +21 градус, днем до +31 градуса.

Весь день в столице будет дуть едва ощутимый ветерок со скоростью 0,7 - 1,9 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская