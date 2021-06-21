Во вторник в Киеве будет очень жарко / фото УНИАН
Завтра, 22 июня, в Киев будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура воздуха ночью составит +21 градус, днем до +31 градуса.
Весь день в столице будет дуть едва ощутимый ветерок со скоростью 0,7 - 1,9 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.
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