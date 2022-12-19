По словам синоптика, завтра стоит быть осторожными под крышами домов и на дорогах, потому что все начнет таять.

Во вторник, 20 декабря, в Украину придет оттепель. В течение дня ожидаются небольшие "плюсы". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что воздух из Атлантики подвинет холодный антициклон на восток. Если ночью еще температура воздуха ожидается низкой, то уже завтра днем стремительно потеплеет.

"Будет подтаивать снег и лед, осторожно под крышами домов и на дорогах!"- призвала она.

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По словам Натальи Диденко, в западных, северных и центральных областях могут быть сильные порывы ветра. Осадки 20 декабря ожидаются на севере, западе и Винниччине - мокрый снег постепенно будет переходить в дождь. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Уже на этой неделе в Украине ожидается серьезное потепление. По словам синоптика Игоря Кибальчича, температура будет выше климатоической нормы. В то же время, по его словам, в большинстве областей ожидаются переменчивая и неустойчивая погода.

О том, что в Украине потеплеет, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. В частности, температура будет постепенно повышаться в течение всей недели. кое-где столбики термометров будут показывать +7°...+10°.

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