На этой неделе в Украине температура поднимется выше многолетних показателей.

В ближайшую неделю после сильных морозов, которые сейчас накрыли Украину, придет потепление. Температура будет подниматься выше многолетних показателей. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Воздушные массы атлантического происхождения станут причиной неустойчивой влажной погоды с температурой выше средних многолетних показателей", - пояснил синоптик.

По его словам, погодные условия в большинстве областей Украины ожидаются переменчивыми и неустойчивыми.

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"Будут наблюдаться колебания температуры воздуха, атмосферного давления и периодическое выпадение осадков. В среднем, температурный фон сохранится выше климатической нормы", - говорит синоптик.

Лишь в начале недели в условиях антициклональной деятельности и рассеянной облачности ожидается морозная погода в большинстве областей, особенно в западной и северной части страны, добавил он.

Изменение погоды в Украине

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине еще будет держаться морозная погода. Однако со дня вторника, 20 декабря, постепенно начнет теплеть. По ее данным, ожидается оттепель и небольшие "плюсы".

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