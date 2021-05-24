Средняя температура по стране составит +22°.

Во вторник, 25 мая, дожди накроют всего три области Украины: Львовскую, Житомирскую и Волынскую. На остальной территории будет сухо, периодически - солнечно. Температура на Закарпатье достигнет +27°, на Одесчине будет холоднее всего - до +21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +8°, днем +25°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +11°, днем +27°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра - облачно с прояснениями, +13°...+22°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +14°, днем +22°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком - солнечно, температура ночью +12°, днем +23°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 25 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+23°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +9°...+22°.

В Краматорске будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.

Народные приметы 25 мая

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

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Автор: Елена Пилипчак