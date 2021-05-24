Несколько областей накроют теплые дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 25 мая, дожди накроют всего три области Украины: Львовскую, Житомирскую и Волынскую. На остальной территории будет сухо, периодически - солнечно. Температура на Закарпатье достигнет +27°, на Одесчине будет холоднее всего - до +21°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +8°, днем +25°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +24°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°.
- В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +11°, днем +27°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
- В Виннице завтра - облачно с прояснениями, +13°...+22°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +14°, днем +22°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.
- В Кропивницком - солнечно, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.
- В Одессе 25 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+23°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +9°...+22°.
- В Краматорске будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото УНИАН
Народные приметы 25 мая
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.
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