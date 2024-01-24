В Укргидрометцентре предупредили водителей об опасности на автодорогах.

В четверг, 25 января, в Украине ожидается облачный день с осадками.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Кроме юга, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в восточных областях кое-где гололед.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой, ночью местами и в северных областях порывы 15-20 м/с.

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Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью в восточных и юго-восточных областях 3-8° мороза, днем на крайнем юге страны 2-7° тепла).

В Карпатах снег, метель, порывы ветра 19-24 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза.

Погода в Украине - последние прогнозы

Как сообщал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич в своем прогнозе отмечал, что украинцам не стоит рассчитывать на устойчивую теплую погоду в течение ближайших дней. Хотя сейчас стало немного теплее и за окном в некоторых областях столбик термометра показывает "плюс", это переменчиво.

В конце недели в Украину снова могут вернуться 10-градусные морозы. Где именно ждать холода, читай в прогнозе от Кибальчича.

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