После вчерашнего землетрясения у острова Кюсю существует вероятность еще более сильного землетрясения.

Японское метеорологическое агентство (JMA) выпустило свое первое предупреждение о мегаземлетрясении. Предупреждение появилось всего через несколько часов после землетрясения магнитудой 7,1, которое 8 августа произошло у побережья острова Кюсю. В предупреждении говорится, что если в будущем произойдет крупное землетрясение, возникнут сильные толчки и крупные цунами.

Как пишет The Watchers, это первый раз, когда JMA выпустило дополнительную информацию о землетрясении в желобе Нанкай.

Жлоб Нанкай - это зона длиной 800 км между двумя тектоническими плитами в Тихом океане, где в прошлом происходили сильные землетрясения.

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Как сообщается, вероятность нового крупного землетрясения выше нормы, но оно не обязательно должно произойти.

Статистические данные прошлых лет показывают, что из 1437 землетрясений с магнитудой 7 или более было 6 случаев повторных землетрясений с магнитудой 8 или более, произошедших в той же области в течение семи дней.

Если произойдет более сильное землетрясение, то также ожидается и большое цунами вдоль побережья Тихого океана.

После объявления предупреждения людям рекомендовали продолжать свою повседневную жизнь, оставаясь готовыми к потенциальным катастрофам, а людям с инвалидностью, пожилым и детям рекомендовали эвакуироваться.

Нанкайский желоб - что о нем известно

Нанкайский желоб был местом значительной сейсмической активности на протяжении всей истории. Этот регион печально известен разрушительными землетрясениями, часто с магнитудой 8 или 9, которые обычно происходят каждые столетие или два.

Исследования показывают, что следующее мегаземлетрясение магнитудой от 8 до 9 вдоль Нанкайского желоба с 70-процентной вероятность произойдет в течение ближайших 30 лет.

В 1707 году все сегменты желоба одновременно разорвались, что привело к землетрясению, которое является вторым по силе в истории страны. Это землетрясение также вызвало последнее известное извержение горы Фудзи.

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