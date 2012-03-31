Японии может грозить новое разрушительное цунами

В случае землетрясения в разломе Нанкай Японии может угрожать разрушительное цунами высотой до 30 метров. Об этом сообщает ТСН.

При этом японские ученые оценивают вероятность такого землетрясения в этом океаническом разломе, расположенном к востоку от острова Хонсю, как очень высокую.

Как говорится в докладе специальной экспертной комиссии при японском правительстве, подземные толчки там можно ожидать в течение ближайшего десятилетия. Последнее землетрясение в разломе Нанкай состоялось в 1946 году, его магнитуда составила 8,1. Тогда волной цунами были уничтожены более 35 тысяч жилых домов.

Новые данные опубликованы в связи с тем, что госкомиссия пересмотрела проведенное в 2003 году исследование. Тогда считалось, что высота волны цунами не должна превышать 20 метров. Однако теперь японские специалисты утверждают, что на некоторых участках она превысит 30-метровую отметку.

Особую озабоченность специалистов вызывает то, что до некоторых районов Японии волна от такого землетрясения дойдет раньше, чем закончатся его толчки.

Напомним, великое восточнояпонское землетрясение 11 марта 2011 наслало на побережье Японии цунами с волнами, которые иногда достигали 38 метров. Тогда разрушительный удар стихии унес жизни более 15 тысяч человек, еще почти четыре тысячи до сих пор официально считаются пропавшими без вести.