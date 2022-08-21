Осадки будут локальными и несильными.

Сегодня, 21 августа, в Украине ожидается роскошная летняя погода. Практически по всей стране будет комфортная температура. Небольшие дождики покапают лишь в отдельных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины воздух прогреется до +24°...+28°, лишь на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +31°. Небольшая облачность. В Волынской и Ривненской областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухо.

Жителей севера Укаины ждет комфортная температура в пределах +24°...+26°. Здесь месами пройдут небольшие дожди, а на Сумщине вероятны грозы.

В центральных областях Украины воздух прогреется до +25°...+29°. В Кропивницком и Черкассах вероятны небольшие дожди.

На востое Укравины сегодня будет +27°...+30°. Небольшая облачность, без осадков.

На юге Украины сегодня будет жарче всего. Здесь воздух прогреется до +28°...+31°, будет практически безоблачно. Лишь в Крыму вероятны небольшие дожди.

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