Во вторник, 24 мая, в Киеве станет немного теплее.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров опустятся до +9°, днем в столице потеплеет до +18°, а вечером ожидается около +15°. Без осадков, вместо туч ожидается много солнца, небольшая облачность.
Ветер будет северный, а его скорость составит 1,7 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 24 мая
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.
В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.
В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.