Прогноз погоды в киеве на вторник, 24 мая.

Во вторник, 24 мая, в Киеве станет немного теплее.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров опустятся до +9°, днем в столице потеплеет до +18°, а вечером ожидается около +15°. Без осадков, вместо туч ожидается много солнца, небольшая облачность.

Ветер будет северный, а его скорость составит 1,7 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 24 мая

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.

В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: