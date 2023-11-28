Сегодня будет облачно с прояснениями, но ожидается гололед, гололедица на дорогах и порой сильные осадки.

Сегодня, 28 ноября, погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Словакией. Из-за этого ожидаются осадки, гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Об этом сообщает Львовский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами ожидается снег и мокрый снег; днем местами осадки будут значительными. Кое-где гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Утром слабый туман. Ветер будет юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура днем по области будет держаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Временами ожидается снег и мокрый снег. Утром и днем - гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Утром в городе будет слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный, его скорость составит 7-12 м/с. Столбики термометров покажут днем от 1° мороза до 1° тепла.

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Также синоптики предупреждают об ухудшении видимости в осадках и тумане до 500-1000 м.

Из-за значительного мокрого снега и снега, гололеда и гололеда на дорогах, а также налипания мокрого снега во Львове и Львовской области синоптики объявили и уровень опасности.

В среду, 29 ноября, ожидается приход нового циклона со снегопадами и дождями. По данным синоптиков, ожидаются осадки практически по всей территории Украины.

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