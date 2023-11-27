В среду осадки ожидаются практически по всей территории страны.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечает, что уже в среду в Украину придет новый циклон, который принесет дожди и снег.

Во время брифинга она отметила, что циклон, который сейчас бушевал в Украине, вызвал погодные условия с осадками, преимущественно, в виде снега, а ближе к левобережью, в некоторых регионах, это был мокрый снег, кое-где с налипанием и гололедом.

"Снег уже прекращается. Циклон отходит в северо-восточном направлении, покидает территорию Украины через Сумскую и Черниговскую область", - сообщила Птуха.

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Так, центр циклона уже практически вышел за пределы нашей страны и сейчас его остаточные явления еще есть в Черниговской и Сумской областях – в виде небольшого снега.

"Сегодня уже в дневные часы более спокойная ситуация. Завтра также у нас такой временный перерыв будет. Определенные осадки в виде мокрого снега завтра могут быть по западным областям. По Закарпатью - с дождем. А вот уже в среду, ночь на среду, мы ждем выхода нового циклона", - сообщила Птуха.

Она рассказала, что этот новый циклон будет иметь несколько иную траекторию: текущий, который завершается, выходил с юга, из акватории Черного моря, где он набрал силы, а новый будет больше с юго-запада.

"Западные области, юго-западные, через Винницкую область будет заходить. Поэтому в среду ожидаем осадки практически по всей территории Украины. Он будет охватывать большую территорию. Но осадки будут разнообразной фазы", - сообщила эксперт.

Так, например, в западных областях это будет преимущественно снег, а также ожидается мороз, а в северных областях – мокрый снег. На юге и юго-востоке будет дождь.

"Для Киева также ожидаем эту смешанную фазу осадков. Могут они начаться с дождя, перейти потом в снег. То есть снег будет уже более тяжелый, потому что он мокрый... возможно, чуточку сложнее будет коммунальным службам", - сказала Птуха.

В то же время она отметила, что этот циклон длительным также не будет: его самая активная фаза приходится именно на ночь на среду. А дальше он будет покидать территорию Украины через Сумщину уже днем в среду. "Он будет не столь разрушителен, как этот (текущий – УНИАН)", - отметила представительница Укргидрометцентра.

По словам эксперта, значительного снижения температуры в ближайшее время не предвидится. А на юге в конце недели температура вообще может быть более 10 градусов тепла.

Также говоря о том, какой украинцам ожидать зимы, Птуха отметила, что общие тенденции таковы, что в нашей стране холодных дней в зимний период становится все меньше.

Непогода в Украине - последствия зимнего шторма

Как сообщал УНИАН, 26 ноября по стране прокатилась мощная зимняя непогода, последствия которой ощущаются и сейчас - в виде снега и порывов ветра.

По данным синоптиков, в течение прошлых трех суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3 - 46 мм, а в Николаевской и Одесской областях-местами 51-87 мм.

В этих двух и в большинстве центральных и северных областей наблюдались метели; в Одесской и Николаевской областях - налипание мокрого снега. На Закарпатье ночью и утром местами наблюдался туман.

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