Во многих районах Японии этой зимой выпало больше снега, чем обычно.

На Японию обрушились рекордные снегопады. В некоторых районах из-за снегопадов пришлось остановить поезда. Снега навалило по самые крыши домов.

По данным The Wathers.

Как сообщается, рекорды были побиты в городе Майбара, где за сутки выпало 62 сантиметра осадков, и в городе Саппоро, где выпало с 60 сантиметров снега.

Общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров. Такого не было с февраля 1939 года, когда зафиксировали 169 сантиметров снега.

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По данным издания, из-за снегопадов все поезда до и от станции в Саппоро были приостановлены.

Всего же, как отмечается, общее накопление снега достигло 3,54 метра в городе Цунан и 2,71 метра в одной из деревень в Нагано. Оба показателя являются максимальными для муниципалитетов за последние несколько лет.

Людей, живущих в заснеженных районах, предупредили о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других опасностях, связанных со снегом.

Как сообщается, во многих районах Японии этой зимой выпало больше среднего количества снега.

Напомним, ранее в США разразился зимний шторм. Центральные штаты страдают от сильных снегопадов, ледяного дождя и порывистого ветра.

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