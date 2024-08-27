Температура в ряде областей снова будет повышаться до +35.

До конца лета в Украине сохранится очень теплая погода, а в ряде областей даже ожидается сильная жара до +35 градусов. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"На этой неделе жаркая погода не отступит. Впрочем, небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких суток принесет немного облачности и кратковременных дождей с грозами южным регионам, которые больше всего страдают от жары и засухи", - говорит синоптик.

По ее данным, небольшое ослабление жары на юге следует ожидать в последние дни августа. ночью будет +17...+22, а днем +27...+32.

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На остальной территории страны на этой неделе без осадков, а температура воздуха останется в пределах +15...+20 ночью и +29...+34 днем. На побережье морей ночная температура будет достигать +23, а через несколько дней - и в других регионах.

"Жарче всего будет 28-29 августа в левобережной части страны, особенно в восточных областях - там местами ожидается сильная жара до +35 градусов", - сообщила Наталья Птуха.

По ее словам, такая температура превышает августовские нормы, ведь обычно в конце календарного лета начинается тенденция к похолоданию.

Когда в Украине похолодает - прогноз

Ранее известный синоптик Наталья Диденко сообщала, что ослабление жары постепенно начнется со 2-3 сентября. В частности, 2 сентября, по предварительному прогнозу, в большинстве областей Украины будет жара, на востоке страны - сильная жара, а в западных областях - ощутимое похолодание.

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