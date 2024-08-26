Во вторник, 27 августа в Украине опять будет жарко, только в Крыму температура снизится до +25°. Местами на западе, юге и в районе Кривога Рога ожидаются дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.
- В Тернополе 27 августа ночью будет +19°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +16°...+34°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+32°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +23°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+32°.
- В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +30°, пасмурно, дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +29°, пасмурно, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +32°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, пасмурно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+25°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +18°, днем +34°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.
Приметы погоды 27 августа
По приметам, в этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу. Поле вспахать - лишнюю копну нажать.