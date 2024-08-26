Несмотря на осадки, в Украине все равно будет жарко.

Во вторник, 27 августа в Украине опять будет жарко, только в Крыму температура снизится до +25°. Местами на западе, юге и в районе Кривога Рога ожидаются дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +16°...+34°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+32°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +23°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+32°.

В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +30°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +29°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +32°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+25°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.

Приметы погоды 27 августа

По приметам, в этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу. Поле вспахать - лишнюю копну нажать.

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