В этом году обучение в школах стартует в понедельник, 2 сентября.

До конца лета в Украине продлится жаркая погода, а ослабление жары ожидается 2-3 сентября - как раз на "первый звонок". Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

"Ослабление жары постепенно начнется со 2-3 сентября", - сообщила она.

Наталья Диденко также опубликовала предварительный прогноз на 2 число. По ее данным, в понедельник в большинстве областей Украины будет жара, а на востоке страны прогнозируется сильная жара. В то же время в западных областях ожидается ощутимое похолодание.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз до конца лета

На этой неделе в Украине снова будет теплая и даже жаркая погода с небольшим количеством осадков.

По данным синоптика Игоря Кибальчича погодные условия в Восточной Европе будет определять малоподвижный антициклон с центром над Средней Волгой и область пониженного давления над Черным морем. Благодаря этому в Украине будут преобладать ветры восточной четверти, которые принесут к нам сухой и жаркий воздух из Центральной Азии.

В большинстве областей дожди маловероятны, но над Крымом ожидается развитие циклонической деятельности, благодаря которой здесь пройдут значительные осадки, а также ощутимо похолодает. Уже сегодня в Крыму и Карпатах будет +21°...+26°.

Вас также могут заинтересовать новости: