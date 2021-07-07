Дожди покинули территорию Украину, осадки пройдут лишь в Крыму.

В четверг, 8 июля, в Украину вновь ворвется жара. Практически по всей стране ожидается ясная и почти безоблачная погода, будет много солнца. Лишь в Крыму пройдет ливень. Средняя температура днем +28°...+30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +31°.

Во Львове в четверг будет ясно и солнечно. Ночью +18°, днем +29°.

В Луцке - ясно и солнечно, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне в четверг ясная и солнечная погода, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 8 июля ночью будет +17°, днем +29°, незначительная облачность.

В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +18°, днем +30°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +16°, днем +30°, незначительная облачность.

В Черкассах завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +18°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, ясно и солнечно.

В Полтаве завтра температура воздуха +16°...+28°, ясно и солнечно.

В Одессе 8 июля - почти безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, незначительная облачность.

В Николаеве будет ясно и солнечно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +28°, ясно и солнечно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и солнечно.

В Харькове - ясно и солнечно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, ясно и солнечно.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, ливень, +15°...+26°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

Народные приметы на 8 июля

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

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Автор: Екатерина Лиманская