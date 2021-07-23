Суббота будет теплой и погожей, а вот в воскресенье, 25 июля, в некоторых регионах Украины температура уже достигнет +30 градусов и даже выше.

На выходных, 24 и 25 июля, украинцев ждет отличная погода с комфортной температурой, небольшой облачностью и отсутствием дождей. Однако в воскресенье, 25 июля, жара понемногу начнет возвращаться. Первыми ее приближение почувствуют жители восточных и южных областей. Здесь температура поднимется до +28°...+31°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем - до +27°.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +17°, днем +27°, без осадков.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье - ночью +16°, днем +28°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье температура будет +15°...+25°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +17°...+28°, почти безоблачно.

В Симферополе в субботу - почти безоблачно, +16°...+26°. В воскресенье - такая самая погода, +17°...+27°, без осадков.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +16°, днем +30°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье днем температура составит +23°, ночью похолодает до +11°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +14°...+27°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +26°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +17°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +26°. В воскресенье - также небольшая облачность, +16°...+27°

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +19°...+29°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +28°. В воскресенье будет также безоблачно, температура +20°...+30°.

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Автор: Екатерина Лиманская