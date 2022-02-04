В субботу еще подморозит и будут осадки, а в воскресенье по всей стране днем уже будет "плюс".

Погода на выходных, 5 и 6 февраля, будет нестабильной. В субботу все еще ожидаются морозы до -10°...-12° и периодические дожди со снегом. В воскресенье погода изменится, столбики термометров поползут вверх, по всей стране днем будет выше нуля, а осадки - лишь в отдельных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем - до +2°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег. В воскресенье - облачно прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность, мокрый снег. Температура воздуха -3°...+2°. В воскресенье температура будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, -1°...+6°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -8°, днем -4°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -2°. В воскресенье температура составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -6°...+1°, мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, -1°...+2°, дождь со снегом.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +1°, облачно с прояснениями, дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -4°, днем -7°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -5°, днем +1°, небольшой снег.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, снег, температура ночью -3°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -1°...+4°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура 0°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, сильный снег с дождем, до +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -5°...+1°, снег.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, температура 0°...+6°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до 0°. В воскресенье - небольшая облачность, температура 0°...+2°, дождь.

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