В ближайшие дни в Украине будет прохладная погода, в середине недели нагрянут дожди.

Украинцев ждет прохладная неделя. В ближайшие дни столбики термометров по всей стране поползут вниз, налетят дожди. Особенно холодными будут ночи - местами температура будет опускаться до +4°. Однако к выходным погода стабилизируется. На выходных практически по всей стране ожидается +20°...+24°, лишь на востоке и северо-востоке будет прохладнее.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, понедельник в Украине будет солнечным, но не очень теплым. 16 мая теплее всего будет на западе и юге страны, где воздух прогреется до +20°...+23°. На севере и востоке будет от +16° до +19°, а жителей Центра ожидается температура в диапазоне +18°...+20°.

Во вторник, 17 мая, украинцев ждет более облачная погода, в западных областях небо будет полностью покрыто облаками. Температура снизится практически по всей стране. Так, в большинстве областей на западе, севере и востоке будет в пределах +16°...+19°. В Центре и на юго-западе ожидается от +18° до +22°, а на юге воздух прогреется до +23°.

При этом заметно холоднее станут ночи. В большинстве областей ожидается +6°...+10°, а в Винницкой и Харьковской областях столбики термометров могут упасть до +4°.

Среда, 18 мая, окажется самым холодным днем этой недели. В этот день практически по всей стране, за исключением крайнего запада, ожидаются дожди. Местами осадки будут сильными. Температура днем в большинстве областей не поднимется выше +14°...+17°, лишь на крайнем востоке и местами на юге Украины столбики термометров поднимутся до +18°...+19°.

Ночи по-прежнему будут холодными, особенно в некоторых западных областях, где ожидается до +4°. На остальной территории - теплее, до +8°...+13°.

В четверг, 19 мая, осадки практически покинут территорию Украины. Дожди ожидаются лишь на юго-востоке страны. На западе, севере и в большинстве центральных областей станет чуть теплее, до +18°...+20° днем. На юге и востоке в большинстве регионов будет +14°...+17°.

Перед выходными, 20 мая, погода в Украине начнет стабилизироваться. В пятницу в Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. На западе страны потеплеет до +23°...+26°, на севере будет +17°...+23°, на юге и в центральных областях воздух прогреется до +22°, а на востоке будет прохладнее всего - максимум до +18° днем.

Ночи тоже станут теплее. В темное время суток ожидается от +6° до +12°, на юге - до +14°.

В субботу, 21 мая, в большинстве областей Украины будет облачная погода с прояснениями. На севере и западе воздух прогреется до +21°...+25°. В Центре и на Юге будет чуть прохладнее - до +17°...+23°, а нас востоке страны ожидается +15°...+19°. Без осадков.

22 мая, в воскресенье, в Украину вновь вернуться дожди. Осадки накроют практически все западные области, а также захватят Житомирскую область. Вместе с дождями опять немного снизится температура: +15°...+22° будет на западе Украину, до +17° - на севере, жителей центральных областей ждет температура от +17° до +21°, на востоке ожидается +16°...+19°. Теплее всего в конце недели будет на юге Украины, где столбики термометров покажут +19°...+24°.

Народный прогноз на неделю

16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

17 мая - Пелагея Заступница. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая - Арина Капустница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было, посадить огурцы и капусту.

19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".

Вас также могут заинтересовать новости: