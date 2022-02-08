В ближайшие несколько дней в Украине еще больше потеплеет, но будут осадки.

До конца недели в Украине сохранится теплая погода. В ближайшие дни в страну придет новая волна тепла, но будут дожди, местами - со снегом. Однако на выходных осадки прекратятся, ночные морозы чуть усилятся, однако днем будет тепло благодаря солнцу.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

По словам синоптика, в среду, 9 февраля, в Украине ожидается очередная волна потепления. На западе и юге страны столбик термометра в дневные часы может подняться до +9°.

"Это, конечно, выше нормы, несколько нетипичная температура, но пока каких-либо аномалий не наблюдаем", - говорит синоптик.

Она добавила, что над Украиной будет находиться поле пониженного давления, погода будет довольно пасмурной и влажной. Так, 9 и10 февраля в северных, восточных, а в среду и в западных областях будет преобладать мокрый снег. В течение недели может усиливаться ветер, но в пределах нормы, "не более первого уровня", – предупредила синоптик.

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В пятницу, 11 февраля, с запада в Украину придет мощный антициклон, который принесет потепление.

"Есть тенденция к тому, что в конце недели, начиная с пятницы, осадков будет становиться меньше, и на нашу территорию распространится поле высокого давления",- рассказала специалист.

Так, по ее прогнозу, на выходных в Украине будет преобладать погода без осадков, ожидается больше солнечных прояснений. При этом ночью вернутся небольшой "минус", но днем будет стабильный "плюс" за счет солнца.

Напомним, ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко предупредила украинцев о нетипичном наступлении весны.

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