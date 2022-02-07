Под конец недели в Украине чуть похолодает, вернутся небольшие морозы, но только ночью.

В ближайшую неделю украинцев ждет теплая и в меру дождливая погода. Осадки ожидаются практически каждый день, однако будут не по всей стране. В середине недели сильно потеплеет, местами температура будет подниматься до +9°...+11°. А на выходных столбики термометров поползут вниз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Прогноз погоды на 7 февраля

Так, неделя в Украине начнется с пасмурной погоды и дождей на северо-западе страны. На остальной территории ожидается сухая погода. Холоднее всего будет на севере и востоке Украины - до +2°...+4°. На западе воздух прогреется до+3°...+5°, а в Черновицкой области будет +8°. В Центре ожидается +3°...+7°, а на юге Украины - традиционно теплее всего, до +4°...+9°.

Прогноз погоды на 8 февраля

Во вторник, 8 февраля, в Украине немного похолодает. Ночью будет от -1° до +1°, а днем в большинстве западных областей, на севере и местами в Центре столбики термометров не поднимутся выше +1°...+2°. При этом на юго-западе будет до +2°...+4°, на востоке - до +3°, а на юге - +3° до +6°. Будет преобладать пасмурная погода. Дожди сместятся на Левобережье и юг Украины.

Прогноз погоды на 9 февраля

К середине недели в Украине начнется потепление. Первыми его ощутят жители западных областей, где температура поднимется до +3°...+7°. На севере и в центре будет +1°...+4°. На востоке - холоднее всего, 0°...+1°, а на юге столбики термометров покажут +2°...+6°.

Небольшие дожди ожидаются лишь в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды на 10 февраля

В четверг, 10 февраля, станет еще теплее. Так, на западе и в большинстве южных областей воздух прогреется до +5°...+11°, на севере и в центре будет +3°...+6°, а на востоке - до +3°.

В этот день в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, а небольшие дожди пройдут на севере, северо-востоке и местами в центре страны.

Прогноз погоды на 11 февраля

Перед выходными теплая погода охватит всю Украину, а небольшие дожди могут покапать лишь на крайнем западе и в Сумской области.

В западных областях будет до +9°, на севере воздух прогреется до +3°...+5°. В центре будет от +4° до +8°, на востоке - до +4°...+7°, а на юге ожидается от +7° до +10°.

Прогноз погоды на выходные

На выходных, 12 и 13 февраля, начнется похолодание. В отдельные области вернутся небольшие ночные морозы, а днем в большинстве областей температура будет от +2° до +5°. Лишь на юге еще задержится тепло до +4°...+9°.

В воскресенье, 13 февраля, в Украине станет еще холоднее. Ночью по всей стране будет -2°...-5°, а днем от 0° до +3°. На юге и юго-западе - до +5°...+6°. Без осадков, небольшая облачность.

Народный прогноз на неделю

7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

8 февраля - В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

9 февраля - Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето будет сырым и холодным.

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

12 февраля - Красный месяц в этот день - к ветру.

13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

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