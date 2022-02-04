Специалист говорит, что весна придет раньше, чем обычно.

В этом году в Украине ожидается резкое наступление весны.

Об этом в эфире Радио НВ рассказала климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, в последнее время весна в Украине приходит раньше обычного.

"Дело в том, что климатологи смотрят, что происходит по тенденции. Весна однозначно придет, но мы наблюдаем последнее десятилетие, что весна у нас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века, то есть это уже апрель", - рассказала специалист.

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Она предупредила украинцев о резком наступлении весенней погоды.

"...это начинается внезапно, без переходов и непостоянства, то есть тепло весной приходит резко и сразу", - говорит климатолог.

Напомним, по прогнозу климатолога Светланы Бойченко, лето 2022 года в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.

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