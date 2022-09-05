В ближайшее время погода в Украине будет прохладной. Возможны заморозки как на почве, так и в воздухе.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
Он объяснил, что устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения.
"Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и в Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", - сообщил синоптик.
По его данным, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.
"Поскольку будет преобладать поле повышенного давления, то существенных осадков не предвидится, хотя местами все же пройдет небольшой дождь, в западных областях во второй половине недели ожидаются умеренные осадки", - рассказал специалист.
В ночное и утреннее время местами по низинам и балках возможны туманы с видимостью до 200-500 метров.
Однако, по словам Игоря Кибальчича, ближе к выходным температура постепенно повысится в большинстве областей Украины.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, в ближайшее время ожидать в Украине потепления не стоит. Первая половина сентября будет прохладной.