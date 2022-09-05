На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода, местами возможны заморозки не только на почве, но и в воздухе.

В ближайшее время погода в Украине будет прохладной. Возможны заморозки как на почве, так и в воздухе.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он объяснил, что устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения.

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"Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и в Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", - сообщил синоптик.

По его данным, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.

"Поскольку будет преобладать поле повышенного давления, то существенных осадков не предвидится, хотя местами все же пройдет небольшой дождь, в западных областях во второй половине недели ожидаются умеренные осадки", - рассказал специалист.

В ночное и утреннее время местами по низинам и балках возможны туманы с видимостью до 200-500 метров.

Однако, по словам Игоря Кибальчича, ближе к выходным температура постепенно повысится в большинстве областей Украины.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в ближайшее время ожидать в Украине потепления не стоит. Первая половина сентября будет прохладной.

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