По всей Украине станет прохладнее.

На ближайшей неделе в Украине ожидается комфортная летняя погода с периодическими дождями и временами порывистым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

В первой половине недели на погоду в большинстве областей Украины будет влиять циклон, который сформируется над странами Балтии и постепенно будет продвигаться в юго-восточном направлении.

"Под его влиянием пройдут дожди и существенно усилится ветер северо-западного направления, местами до 15 - 20 м/с", - сообщил синоптик. Видео дня

Кроме того, по его данным, в результате поступления холодного скандинавского воздуха в тылу циклона, произойдет заметное похолодание во всех регионах Украины.

Со второй половины недели температура начнет расти. Уже на выходных вернется жаркая погода, преимущественно в южные и восточные регионы.

"Дожди в течение недели будут иметь локальный характер и охватят не всю территорию страны, поэтому во многих областях сохранится засуха и высокий уровень пожарной опасности", - предупредил Кибальчич.

Погода 29 июля

В начале недели на юго-востоке Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории будет без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-западной части страны днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях +22...+27 °С; в центральных, южных и восточных регионах +28...+33 °С, а на юго-востоке - до +35 °С.

Погода 30 июля

Во вторник, по данным синоптика, в северных, а днем местами также в западных и восточных областях пройдут дожди, возможны грозы. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +21...+26 °С, только на юго-востоке и в Крыму местами разогреет до +29 °С.

Погода 31 июля

Завершится июль в Украине преимущественно сухой погодой, лишь днем в северных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с; на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем по всей Украине будет +24...+29 °С.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 29 июля

На сегодня в ряде областей Украины объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра. В частности, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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