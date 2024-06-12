Уже сегодня благодаря этому антициклону в ряде областей будет сухо.

С сегодняшнего дня, 12 июня, духота с высокой температурой воздуха начнет из Украины отступать. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На западе, по ее данным, будет +17...+22 градуса, на севере +20...+24 градуса.

В центральных областях Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой области ожидается +22...+24, в Черкасской области +24...+27, на Полтавщине +26...+29 градусов, в Кропивницком с районами +25...+28, а на Днепропетровщине разогреет до +30 градусов.

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В южной части будет +30...+33 градуса, в Одесской области +28...+30 градусов. На востоке Украины жара задержится, +30...+34 градуса.

"Грозовые ливни пройдут в Украине в среду повсеместно, однако, как всегда летом, местами и периодически. В отдельных районах возможны град и шквалы, осторожно!" - предостерегла синоптик.

Также, по ее данным, сегодня на Украину начнет влиять антициклон.

"В дневные часы 12-го июня антициклон с запада Европы по имени Yogi даст подзатыльник атмосферным фронтам и сдвинет их восточнее", - говорит она. Поэтому сегодня западная часть Украины получит паузу в дождях.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 12-го июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы! Также вероятны сильные ливни, поэтому возможны подтопления улиц", - предупреждает Наталка Диденко.

В столице с сегодняшнего дня, по ее данным, снизится температура воздуха. Днем в Киеве предполагается лишь +19...+21 градус.

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