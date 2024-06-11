В стране будут наблюдаться температурные контрасты.

В среду, 12 июня, часть страны оватят проливные дожди и грозы. Только на западе страны, а также местами на юге днем будет сухо. На западе страны температура снизится до +19°...+22°, а на юге и востоке воздух прогреется до +29°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +21°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +21°.

В Тернополе 12 июня ночью будет +15°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +22°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +16°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+27°, ливень.

В Одессе 12 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +19°...+29°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +34°.

Приметы погоды 12 июня

Если ласточки высоко летают, то дождя не будет. Если в лесу много белок, то лето будет дождливым.

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