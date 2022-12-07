По прогнозу, местами температура будет подниматься до +13°.

В Украине до конца недели ожидается сильное потепление. Вместо морозов почти по всей стране будет "плюс", а на выходных среднесудочная температура будет выше нормы на 7-12 градусов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

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По прогнозу синоптика, в четверг атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных осадков в виде снега и мокрого снега, а в западных, центральных и южных областях - преимущественно в виде дождя.

Температура воздуха ночью ожидается -2...+3 °С, на Сумщине и в восточных областях будет -8...-3 °С. Днем столбики термометров покажут 0...+5 °С, на Слобожанщине -5...0 °С, в южной части +7...+12 °С.

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По словам Игоря Кибальчича, в пятницу повышение температуры в Украине продолжится. Также пройдут осадки преимущественно в виде дождя, за исключением южных и восточных областей. Ветер южный, 7-12 м/с. Минимальная температура ночью составит +1...+6 °С, днем +3 ... +8 °С. В южной части ночью +4. ..+9 °С, днем +8...+13 °С. На севере Левобережья в течение суток -3...+2 °с.

Погода на выходные

"На выходные, 10-11 декабря, в Украине ожидается аномально теплая погода благодаря активному выносу воздушных масс с юга", - пояснил синоптик.

По его данным, среднесуточная температура окажется выше нормы на 3-6 градусов, а в южных и центральных областях на 7-12. Также пройдут дожди на большей части территории страны, за исключением восточных областей.

В Украине до конца недели ожидается повышение температуры, которое будет сопровождаться осадками. По данным синоптика Натальи Диденко, с 7-8 декабря в Украину будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики, которая и станет причиной изменения погоды.

"Придет оттепель, воцарятся "плюсы", температура воздуха повысится до +4...+10 градусов!"- прогнозирует синоптик. Однако, по ее словам, теплая погода будет сопровождаться периодическими осадками и порывистым ветром.

Так, по ее словам, сегодня над Украиной пройдет атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей мокрый снег и дождь. В то же время в восточной части удержится сильный ветер юго-восточного направления.

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