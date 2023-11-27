Еще 19 украинцев пострадали.

Из-за непогоды в Одесской области погибли уже пять человек, еще по меньшей мере 19 получили травмы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

"К сожалению, по состоянию на сейчас есть погибшие. Больше всего - в Одесской области, пять человек, мои соболезнования родным и близким. Минимум 19 человек пострадали, всем оказана необходимая помощь", - сказал он.

Кроме того, из-за непогоды обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях. Сейчас над восстановлением поставок работают энергетики.

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По словам президента, только от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям задействованы сотни единиц техники, также работает полиция, Национальная гвардия и коммунальные службы. Он отметил, что сейчас эпицентр циклона перемещается в северные области страны.

Непогода в Одесской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера Одесская область начала страдать от снегопадов. Из-за непогоды перекрывали трассы и фиксировали большое количество аварий.

Молдова закрыла въезд автомобилей в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Староказачье - Тудора".

Вечером в Одессе из-за мощного ветра упала труба котельной высотой более 100 метров. Днем в полиции сообщили, что на улицах города нашли трех погибших, которые могли погибнуть в результате непогоды.

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