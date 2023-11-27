Остается перекрытым движение транспорта на 11 автодорогах в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

По состоянию на 17:30 27 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 1454 населенных пункта в 17 областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информируя о ходе ликвидации последствий циклона.

По информации спасателей, подразделениями ГСЧС отбуксировано 1214 транспортных средств. Также было убрано 164 дерева.

"По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Перекрыто движение транспорта на 11 автодорогах: в Николаевской (7), Одесской (3) и Кировоградской (1) областях. На автодорогах запрещено движение тяжеловесных транспортных средств в Николаевской (2), Черкасской (3), Одесской (1), Кировоградской (1)", – отмечают в ГСЧС.

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Ссылаясь на Нацполицию, спасатели сообщают, что в местах временного отстоя на территории Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Киевской областей находится около 1810 грузовых транспортных средств.

Относительно наиболее пострадавших от циклона областей, в ГСЧС информируют, что в Одесской области отбуксировано 533 авто, убрано 44 поваленных дерева, оказана помощь 1 тыс. 658 лицам, из них 117 детям.

На Кировоградщине отбуксировано 207 авто, убрано 41 дерево, оказана помощь 310 лицам и на Николаевщине отбуксировано 137 автомобилей, убрано 17 деревьев.

Непогода в Украине

В течение прошлых трех суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3 – 46 мм, а в Николаевской и Одесской областях – местами 51 – 87 мм. Циклон принес в отдельные области метели, налипание мокрого снега.

Утром 27 ноября стало известно, что в частности в Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек. Восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

По состоянию на 14:00 проезд на дорогах общего пользования был обеспечен, но движение транспорта оставалось перекрытым на 12 автодорогах: в Николаевской области таких восемь, в Одесской – три и в Кировоградской – одна.

Сообщалось, что на тот момент в стране обесточены 1 тыс. 638 населенных пунктов в 17 областях. Больше всего – в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

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