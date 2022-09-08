На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

В ближайшие дни в реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды, а в горных районах возможны сели.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 9-11 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,2 метра без негативных последствий.

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Также 9 сентября в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест в населенных пунктах.

"В горных районах существует угроза формирования селевых потоков",- предупредили в Укргидрометцентре и объявили II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, до конца текущей недели в Украине ожидается резкое изменение погоды. В частности, уже в пятницу, 9 сентября, на западе Украины резко похолодает и начнутся дожди. Температура в некоторых областях опустится до +14° днем, а дожди местами будут сильными. Также осадки достигнут Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

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