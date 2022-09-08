Уже завтра, 9 сентября, погода в Украине начнет меняться.

До конца текущей недели в Украине ожидается резкое изменение погоды.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В частности, уже в пятницу, 9 сентября, на западе Украины резко похолодает и начнутся дожди. Температура в некоторых областях опустится до +14° днем, а дожди местами будут сильными.

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Также осадки достигнут Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

На выходных осадки и похолодание продолжат распространяться по Украине. Так, в субботу, 10 сентября, дожди накроют не только западные, но также большинство северных, центральных и южных областей. Холоднее всего будет на севере страны, где температура днем упадет до +10°...+14°. Самая теплая погода ожидается на юге, до +18°...+22°, а в Крыму столбики термометров покажут комфортные +25°.

В конце недели, 11 сентября, дожди накроют уже практически всю Украину. Преимущественно сухая погода ожидается лишь в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. День будет довольно прохладным. На западе столбики термометров покажут +12°...+19°, на севере +11°...+17°, в центральных областях ожидается от +14° до +18°, на востоке будет от +13° на Харьковщине до +20° в Донецкой области, лишь на юге воздух днем прогреется до +17°...+24°.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 сентября дожди и похолодание придут в западные области Украины, а 10-11 сентября осенняя синоптическая мокрая меланхолия распространится в восточном направлении.

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