Синоптики предупреждают о ветре и метели.

На завтра, 22 января, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики говорят, что ожидается порывистый ветер и метель.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в предупреждении.

Отметим, что I уровень опасности объявлен в таких областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на выходных, 22 и 23 января, в Украине усилятся морозы. Ночью температура во многих областях будет опускаться до -7°...-9°, а в воскресенье на северо-востоке - до -10°...-13°. При этом и в субботу, и в воскресенье на западе и местами на севере страны будет снежно.

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