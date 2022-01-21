В нескольких областях Украины ухудшится погода / фото REUTERS
На завтра, 22 января, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики говорят, что ожидается порывистый ветер и метель.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в предупреждении.
Отметим, что I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Львовская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
фото Укргидрометцентр
Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на выходных, 22 и 23 января, в Украине усилятся морозы. Ночью температура во многих областях будет опускаться до -7°...-9°, а в воскресенье на северо-востоке - до -10°...-13°. При этом и в субботу, и в воскресенье на западе и местами на севере страны будет снежно.