Осадки ожидаются преимущественно в западных областях страны.

На выходных, 22 и 23 января, в Украине усилятся морозы. Ночью температура во многих областях будет опускаться до -7°...-9°, а в воскресенье на северо-востоке - до -10°...-13°. При этом и в субботу, и в воскресенье на западе и местами на севере страны будет снежить.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -5°, днем -2°, снег. В воскресенье ночью ожидается -8°, а днем - до -4°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -9°, днем -4°, небольшая облачность, снег.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -8°, днем -4°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность, снег. Температура воздуха -5°...-3°. В воскресенье температура будет -8°...-6°, небольшая облачность, снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -6°...0°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -9°, днем -3°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -13°...-4°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -2°. В воскресенье температура составит -8°...-2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -8°...-2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -9°...-5°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -10°, днем -3°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -7°, днем -2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -9°, днем до -5°. В воскресенье ночью температура составит -9°, днем столбики термометров покажут -8°, пасмурно, сильный снегопад.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°, сильный снегопад. В воскресенье - облачно с прояснениями, сильный снегопад. Температура составит -3°...-3°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сильный снегопад, температура до -2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -4°...-4°, сильный снегопад.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до -4°, небольшой снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, снег, -9°...-4°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью -5°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -5°...-1°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег, температура -5°...-1°.

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