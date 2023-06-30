Сегодня во второй половине дня погода в Украине ухудшится.

На сегодня, 30 июня, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются грозы. Непогода минует лишь восемь областей на западе нашей страны.

"Во второй половине дня 30 июня в Украине, кроме западных областей, грозы", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз синоптика

О дождях и грозах 30 июня предупреждала и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, грозовые дожди пройдут на севере, востоке и северо-востоке Украины, а также в западных областях.

Температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах +20...+26 градусов. Однако, в отдельных областях, таких как Харьковщина, Сумщина и Полтавщина, ожидается незначительное снижение до +18...+22 градусов, тогда как в южной части и на Закарпатье температура поднимется до +25...+29 градусов.

Ветер будет дуть с северо-западного направления, умеренный, но в отдельных местах могут наблюдаться штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве июнь завершится теплом, ведь температура будет достигать +24 градуса, однако в столице ожидается ветреная погода.

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