Непогода ожидается уже сегодня.

В Украине сегодня ожидается ухудшение погоды. Непогода также сохранится и ближайшей ночью. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"До конца суток 2 августа с удержанием ночью 3 августа в западных и северных областях грозы", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, 3 августа в Украине ожидается переменная облачность.

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Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается западный, юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны 17-22°. Днем столбики термометров будут показывать 25-30°, в Одесской области - до 33°. В Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°.

Погода сегодня - прогноз на 2 августа

По данным Погода УНИАН, сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, местами - сильные и в сопровождении гроз.

На западе столбики термометров покажут +22°...+26°, на севере +26°...+28°. На востоке воздух прогреется до +28°...+31°, в центральной части будет от +26° до +32°, а на юге +26°...+31°.

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