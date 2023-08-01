В среду, 2 августа, во многих областях Украины пройдут дожди, местами - сильные и в сопровождении гроз. Осадки ожидаются на западе, востоке, а также в некоторых северных и центральных областях. На юге, востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях температура поднимется до +30°...+32°, на остальной территории ожидаются более комфортные значения. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°, гроза.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, ливень.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, легкий дождь.
- В Тернополе 2 августа ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, практически безоблачно, возможен небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.
- В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду будет ночью +18° днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.
- В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+28°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.
Приметы погоды 2 августа
2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень.