Существует вероятность возникновения лесных пожаров.

На сегодня, 9 августа, в ряде областей Украины объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в таких областях:

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Житомирская;

Винницкая;

Харьковская;

Донецкая;

АР Крым.

Погода сегодня - прогноз на 9 августа

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня будет преобладать переменная облачность.

Утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, а днем на Волыни и во Львовской области ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура по всей стране составит 20-25°, лишь в юго-восточной части теплее, 25-30°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность. Днем будет без осадков. Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 м / с. Температура по области в днем 20-25°, а в Киеве столбики термометров покажут 22-24°.

По прогнозам, в конце недели погода в Украине изменится: температура повысится, а осадки покинут территорию нашей страны.

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