В среду, 9 августа, в Украине ожидается теплая и практически сухая погода. Температура в большинстве областей окажется в пределах +23°...+27°, лишь местами на западе будет около +21°, а на юго-востоке воздух прогреется до +28°...+31°. Без осадков. Лишь в Сумской и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Тернополе 9 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +12° днем +23°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+23°.
- В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Приметы погоды 9 августа
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Если соловей поет, то будет дождь.