Завтра в Украину из Польши придет атмосферный фронт.

Среда в Украине ожидается теплой, однако на западе страны ожидаются грозовые дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Из Польши подойдет завтра атмосферный фронт, который принесет в наши западные области кратковременные дожди с грозами", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что при грозах возможно шквалистое усиление ветра.

"В течение дня 25 мая температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, на Западе предполагается до +24...+28 градусов, разве чуть свежее будет на Волыни и Ровенщине, +21...+24 градуса", - рассказала Наталья Диденко.

В восточных областях, по ее прогнозу, будет +18...+23 градуса.

Напомним, в Украине на два дня объявили чрезвычайную пожарную опасность.

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