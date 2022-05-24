Среда в Украине ожидается теплой, однако на западе страны ожидаются грозовые дожди.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Из Польши подойдет завтра атмосферный фронт, который принесет в наши западные области кратковременные дожди с грозами", - рассказала она.
Синоптик предупредила, что при грозах возможно шквалистое усиление ветра.
"В течение дня 25 мая температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, на Западе предполагается до +24...+28 градусов, разве чуть свежее будет на Волыни и Ровенщине, +21...+24 градуса", - рассказала Наталья Диденко.
В восточных областях, по ее прогнозу, будет +18...+23 градуса.
Напомним, в Украине на два дня объявили чрезвычайную пожарную опасность.