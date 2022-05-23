Особенно много осадков будет во второй половине недели. Температура в Украине будет повышаться до +25°...+27°.

Ближайшая неделя в Украине будет теплой, с периодическими дождями и перепадами температур. В некоторых областях страны ожидается потепление до +25°...+27°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начнется неделя с прохладной погоды. В понедельник, 23 мая, в большинстве областей будет пасмурно, лишь на северо-востоке будет много солнца. Местами в центральных областях, а также в Хмельницкой области пройдут дожди. Температура днем по всей стране будет в пределах +15°...+19°.

Во вторник, 24 мая, осадки покинут территорию нашей страны, небольшие дожди могут покапать лишь в Крыму. Погода стабилизируется, начнется повышение температуры. Теплее всего будет на западе Украины, где воздух прогреется до +21°...+23°, а прохладнее всего - в восточных областях, до +16°...+18°.

В среду, 25 мая, ожидается самый теплый день этой недели. В большинстве областей воздух прогреется до +21°...+24°, на юго-западе - до +27°, а на Востоке и в Крыму будет +18°...+21°.

С четверга, 26 мая, погода в Украине вновь начнет меняться. Практически по всей стране, кроме юга, юго-востока и отдельных западных областей, пройдут дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются в центральных областях и на севере, возможны грозы.

Температура по стране выровняется, в большинстве областей будет от +21° до +24°.

В пятницу, 27 мая, дожди прекратятся и вновь потеплеет. На этот раз повышение температуры будет ощутимо практически по всей Украине, кроме северных областей. Местами столбики термометров покажут +25°...+27°.

На выходных в Украину вернутся дожди, а столбики термометров опять поползут вниз. Снижение температуры ощутят жители запада и севера страны, где днем будет +14°...+18°. На остальной территории до конца недели будет +18°...+21°, на юге - до +24°.

Народный прогноз на неделю

23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа.

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома, начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

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