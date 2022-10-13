В результате стихии пострадали более 1,4 миллиона человек.

В Нигерии произошло сильнейшее за всю историю наводнение: пострадало более 1,4 миллиона человек и около 500 человек погибли.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, наводнение накрыло 27 из 36 штатов страны. Около 500 человек погибли и 1546 получили ранения. Кроме того, пострадало более 1,4 миллиона человек.

Между тем синоптики говорят, что до окончания сезона в декабре ожидается больше дождей и наводнений.

Ураган Иэн: что о нем известно

Как сообщал Погода УНИАН, днями ранее ураган Иэн оставил без электричества 11 миллионов человек на Кубе. Десятки тысяч человек были эвакуированы или бежали. Ураган вызвал наводнение и повредил дома. Как сообщается, скорость ветра превышала 200 км/ч.

По мере приближения к Флориде ураган усилился. Сообщалось, что Иэн вызвал опасные для жизни штормовые нагоны - волны, гонимые вдоль побережья высотой до 3,7 метра.

Затем медленно движущийся шторм продвинулся вглубь суши и после шести часов ослабел до категории 2 с максимальной скоростью ветра 170 км/ч.

В США 27 человек стали жертвами урагана "Иэн".

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