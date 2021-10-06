В городе нарушена работа метро и автотранспорта.

Ночной проливной дождь в Лондоне привел к внезапному наводнению, в городе начался хаос.

Об этом сообщает itv NEWS.

По данным издания, проливной дожди вывел из строя несколько линий метро. Особенно сильно пострадал фешенебельный район Лондона Найтсбридж: в социальных сетях появилось видео, на котором автомобили плыли в толще воды.

Из-за затопления были закрыты несколько автомагистралей.

По данным метеорологов, в одном из районов всего лишь за час выпало 26 миллиметров осадков.

Отметим, что в этом году Лондон несколько раз подвергался внезапным наводнениям. Например, в июле Лондон затопило после мощных ливней. От непогоды пострадали лондонские дороги - по улицам плавали автомобили и пешеходы. Из-за подтопления произошел сбой в движении автобусов и пришлось закрыть восемь станций метро, ​​а чрезвычайники получили сотни вызовов.

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Автор: Екатерина Лиманская