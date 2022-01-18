Народный праздник 18 января имеет названия Крещенский сочельник, Крещенский вечер, Голодная кутья, Голодный вечер.

Православная церковь 18 января отмечает церковный праздник Крещенский сочельник. Так называют вечер, после которого наступает Крещение Господне. Наши предки считали эту дату разгулом нечисти и злых сил. Зло пытается войти в дом под видом оборотня или незнакомцев.

На Крещенский сочельник принято поститься. В этот день не едят мясо, молочные продукты и яйца. Обязательно готовят кашу, блинчики на воде и вареники с капустой. А главным блюдом на праздничном столе является постная голодная кутья. Часто еду не ели до появления первой звезды на небе.

В Крещенский сочельник нужно умыться святой водой из источника. Тогда человек весь год будет здоровым. Воду можно набрать из освященной купели или отнести в церковь домашнюю воду и освятить. Такую воду также дают скотине. В этот день популярны крещенские гадания на суженого и судьбу.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя работать, стирать и убирать в этот день. Не стоит впускать в дом незнакомых людей. Не стоит смешивать освященную крещенскую воду с обычной. Нельзя давать и брать деньги в долг.

Приметы погоды 18 января