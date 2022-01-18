Народный праздник 18 января / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 18 января отмечает церковный праздник Крещенский сочельник. Так называют вечер, после которого наступает Крещение Господне. Наши предки считали эту дату разгулом нечисти и злых сил. Зло пытается войти в дом под видом оборотня или незнакомцев.

На Крещенский сочельник принято поститься. В этот день не едят мясо, молочные продукты и яйца. Обязательно готовят кашу, блинчики на воде и вареники с капустой. А главным блюдом на праздничном столе является постная голодная кутья. Часто еду не ели до появления первой звезды на небе.

В Крещенский сочельник нужно умыться святой водой из источника. Тогда человек весь год будет здоровым. Воду можно набрать из освященной купели или отнести в церковь домашнюю воду и освятить. Такую воду также дают скотине. В этот день популярны крещенские гадания на суженого и судьбу. 

Что нельзя делать 18 января

  1. Нельзя работать, стирать и убирать в этот день.
  2. Не стоит впускать в дом незнакомых людей.
  3. Не стоит смешивать освященную крещенскую воду с обычной.
  4. Нельзя давать и брать деньги в долг.

Приметы погоды 18 января

  • Метель сегодня сулит ветряную весну.
  • Если собаки часто лают, то охота в этом году будет удачной.
  • Снегопад 18 января - к хорошему урожаю меда.
  • Чем раньше сегодня пошел снег, тем раньше весна наступит в этом году.